WSJ сообщила о новом предложении Израилю и ХАМАС по урегулированию конфликта

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Международные посредники по Газе выступили с очередным предложением, которое позволило бы освободить остающихся в секторе заложников и в итоге привести к прекращению боевых действий, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По словам представителей египетских властей, которые приводит газета, "план, переданный Израилю и группировке ХАМАС, предусматривает введение режима прекращения огня сроком практически на четыре месяца, при этом на первом этапе, который мог бы продлиться шесть недель, следовало бы освободить удерживаемых группировкой ХАМАС детей, женщин и пожилых, которым нужна неотложная медицинская помощь, а на более поздних этапах последовало бы освобождение израильских солдат и передача останков".

Как пишет WSJ, "в обмен Израиль освободил бы значительное число палестинцев, заключенных в израильских тюрьмах и обеспечил бы больший поток гуманитарной помощи в сектор Газа, в то время как ХАМАС получил бы международные гарантии того, что по завершении этой гуманитарной паузы будет достигнуто соглашение о прекращении боевых действий".

7 октября 2023 года радикальная группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в анклаве.