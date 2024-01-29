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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Пхеньян заявил об успешном испытании запущенных с подлодки крылатых ракет

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - КНДР в воскресенье провела испытания стратегической крылатой ракеты "Пульхвасар-3-31" с подводной лодки, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)

"Крылатые ракеты пролетели 7421 и 7445 секунд над Корейским Восточным морем (Японским морем - ИФ) и точно поразили цель на острове", - пишет ЦТАК.

Отмечается, что испытательный запуск "не оказал никакого влияния на безопасность окружающих стран и прошел совсем независимо от ситуации в регионе".

Подчеркивается, что северокорейский лидер Ким Чен Ын, который руководил запуском, "выразил большое удовлетворение результатом испытания". При этом он отметил стратегическую важность успешных испытаний для "строительства мощных военно-морских сил".

В воскресенье агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщило, что Пхеньян запустил нескольких крылатых ракет.

На минувшей неделе ЦТАК также сообщало, что первое испытание новой стратегической крылатой ракеты "Пульхвасар-3-31" было проведено в среду.

КНДР Ким Чен Ын крылатые ракеты
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