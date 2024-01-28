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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

КНДР запустила несколько крылатых ракет

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - КНДР в воскресенье осуществила пуск нескольких крылатых ракет, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи.

Ракеты были пущены с восточного побережья КНДР, отмечается в сообщении.

"Мы усиливаем мониторинг и повысили бдительность, наши военные тесно координируют свои действия с Соединенными Штатами, чтобы отслеживать дополнительные признаки провокаций Северной Кореи", - отметили в комитете.

Там уточнили, что пуск был произведен около 08:00 по местному времени (02:00 по Москве). Военные не привели других подробностей, ссылаясь на продолжающийся анализ полученной информации.

КНДР Южная Корея
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