Австрия и Япония решили приостановить финансирование БАПОР

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Власти Австрии приняли решение приостановить выделение средств для финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), сообщают в понедельник европейские СМИ.

В МИД Австрии отметили, что БАПОР и ООН должны "провести всеобъемлющее, быстрое и полное расследование" сообщений о том, что сотрудники агентства могли быть причастны к атаке группировки ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года.

Японская сторона также присоединилась к группе стран, временно прекративших финансирование. В МИД Японии указали, что "чрезвычайно обеспокоены сообщениями о возможном участии сотрудников БАПОР в террористической атаке на Израиль 7 октября".

При этом в японском ведомстве добавили, что продолжат прилагать "активные дипломатические усилия, чтобы улучшить гуманитарную ситуацию в секторе Газа".

Ранее ряд стран, в частности, Германия, Австралия, Великобритания, Италия, Канада, Нидерланды, Финляндия объявили о приостановке или заморозке выделения средств в фонд БАПОР.

В БАПОР ранее заявили, что начали расследование в отношении нескольких сотрудников после того, как израильская сторона обвинила их в причастности к атаке на Израиль 7 октября. По словам генерального комиссара БАПОР Филиппе Ладзарини, подозреваемые в причастности к нападениям ХАМАС на Израиль 7 октября, уже уволены.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.