В БАПОР сообщили об обстреле в Газе конвоя ООН со стороны Израиля

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Конвой ООН с продовольствием, который направлялся на север сектора Газы, подвергся обстрелу из артиллерии ВМС Израиля, сообщил в соцсети директор Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) в Газе Томас Уайт.

По его данным, никто не пострадал.

В БАПОР в свою очередь призвали обеспечить безопасный доступ ко всем частям анклава.

"Мы не можем поставлять гуманитарную помощь под обстрелами. Срочно необходим безопасный и устойчивый гуманитарный доступ повсюду, в том числе на север Газы", - заявило агентство.

На прошлой неделе генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что на БАПОР приходится основная роль в оказании помощи населению сектора Газа, поэтому нужно гарантировать работу агентства.

Ранее США, Германия, Австралия, Великобритания, Италия, Канада, Нидерланды, Финляндия, Япония и Австрия объявили о приостановке выделения средств в фонд БАПОР в связи с сообщениями о том, что некоторые сотрудники агентства могут быть причастны к терактам ХАМАС 7 октября.

В БАПОР заявили, что начали расследование в отношении нескольких сотрудников после того, как израильская сторона обвинила их в причастности к атаке. По словам генерального комиссара агентства Филиппе Лаззарини, подозреваемые в причастности к нападениям на Израиль уже уволены.