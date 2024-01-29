Reddit рассчитывает на оценку в $5 млрд по итогам IPO

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Американская Reddit Inc., владелец одноименного интернет-портала, рассчитывает по итогам предстоящего IPO получить оценку не менее чем в $5 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, к такому выводу компания пришла после первых встреч с потенциальными инвесторами в рамках подготовки к первичному размещению акций.

Reddit рассматривает возможность провести листинг уже в марте, несмотря на сохраняющуюся волатильность на фондовом рынке. При этом обсуждения параметров IPO еще продолжаются.

Между тем исходя из котировок, по которым акции Reddit торгуются частным образом, рыночная стоимость компании оценивается в $4,5-4,8 млрд, по данным торговых платформ Rainmaker Securities и Forge Global.

На пике бума технологических компаний, который пришелся на 2021 год, в ходе очередного инвестраунда Reddit была оценена в $10 млрд. Однако с той поры ситуация существенно изменилась: активность на рынке IPO в последнее время затихла, технологические гиганты начали массовые увольнения, а те компании, которые все-таки вышли на биржу, получили оценку ниже той, которую давали им частные инвесторы. Так, Instacart, оценка которой достигала $39 млрд в марте 2021 года, в сентябре 2023 года вышла на рынок со стоимостью в $9,9 млрд, а по состоянию на пятницу ее капитализация составляла $7,1 млрд, отмечает агентство.

Основанная в 2005 году Reddit известна, в частности, как форум, где каждый может задать вопрос и получить ответ от специалиста, включая политиков и селебрити. Однако в недавнем прошлом она прославилась как площадка, где собираются индивидуальные инвесторы для координации действий по торговле теми или иными активами. Совместная "игра" этих инвесторов привела к резким колебаниям цен акций ряда американских компаний, а также, например, серебра.