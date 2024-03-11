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Reddit рассчитывает привлечь до $748 млн в рамках IPO

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Американская Reddit Inc., владелец одноименного интернет-портала, рассчитывает по итогам предстоящего IPO привлечь до $748 млн.

Как говорится в документах компании, обнародованных на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), Reddit разместит порядка 22 млн акций по цене $31-34 за бумагу. Ожидается, что акции будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером "RDDT". Точные сроки IPO не называются.

Капитализация Reddit в рамка размещения может составить около $6,5 млрд. На пике бума технологических компаний, который пришелся на 2021 год, в ходе очередного инвестраунда компания была оценена в $10 млрд.

Выручка компании в 2023 году составила $804 млн, за год увеличившись на 20%. Чистый убыток сократился до $90,8 млн с $158,6 млн годом ранее.

Основанная в 2005 году Reddit известна, в частности, как форум, где каждый может задать вопрос и получить ответ от специалиста, включая политиков и селебрити. Однако в недавнем прошлом она прославилась как площадка, где собираются индивидуальные инвесторы для координации действий по торговле теми или иными активами. Совместная "игра" этих инвесторов привела к резким колебаниям цен акций ряда американских компаний.

Reddit
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