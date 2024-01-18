Европарламент заявил о рисках в предстоящем председательстве Венгрии в Совете ЕС

Принята резолюция с осуждением усилий правительства Орбана "по подрыву ценностей ЕС"

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Европарламент принял резолюцию, в которой выразил сомнение, что венгерское правительство будет способно выполнить свои обязанности в качестве председателя Совета ЕС во второй половине 2024 года. Резолюция была принята 345 голосами "за", 104 депутата высказались против, 29 - воздержались.

Евродепутаты предупреждают, что в связи с объявленным досрочным уходом Шарля Мишеля с поста председателя Евросовета его должность может оказаться вакантной, и тогда эти полномочия временно перейдут к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

"Депутаты Европарламента просят совет найти правильные решения для смягчения этих рисков и призывают к реформированию процесса принятия решений совета, чтобы положить конец злоупотреблениям правом вето и шантажу", - говорится в документе, где имеется в виду позицию Венгрии в Совете ЕС, включая блокаду Орбаном макрофинансовой помощи для Украины на 2024-2027 годы.

Европарламент в резолюции осудил "преднамеренные, постоянные и систематические усилия венгерского правительства по подрыву основополагающих ценностей ЕС". Члены Европарламента выразили серьезную обеспокоенность по поводу "дальнейшей эрозии демократии, верховенства закона и основных прав в Венгрии, в частности, из-за недавно принятого так называемого закона "о защите национального суверенитета".

Евродепутаты призвали Европейский совет определить, совершает ли Венгрия "серьезные и постоянные нарушения ценностей ЕС".

Европарламент также осудил действия Орбана, который в декабре 2023 года заблокировал решение о пересмотре долгосрочного бюджета ЕС, включая пакет макрофинансовой помощи Украине, "при полном неуважении и нарушении стратегических интересов ЕС и в нарушение принципа искреннего сотрудничества".

В резолюции высказано сожаление о решении Еврокомиссии разблокировать для Будапешта ранее замороженные средства на сумму до 10,2 млрд евро, несмотря на то что Венгрия не выполнила требуемых от нее реформ по обеспечению независимости судебной системы.

Члены Европарламента указали на системную "дискриминационную практику в отношении научных кругов, журналистов, политических партий и гражданского общества при распределении средств".

Европарламент заявил, что рассмотрит вопрос о возможности подачи судебного иска для отмены решения о частичном размораживании средств для Венгрии.