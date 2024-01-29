В Израиле заявили, что в секторе Газа убиты 25% хамасовцев

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Террористическая группировка ХАМАС лишилась не менее половины своих боевиков убитыми и ранеными за время боев с Израилем в секторе Газа, заявил военнослужащим министр обороны Йоав Галлант. Об этом пишет The Times of Israel.

Он уточнил, что не менее четверти хамасовцев, убиты, столько же ранены. Группировка осталась без припасов, подкреплений и боеприпасов. Однако Галлант предупредил, что Армии обороны Израиля еще предстоят месяцы боев до окончательной победы.

Примерная численность ХАМАС составляет 20 - 25 тысяч человек. В конце декабря в ЦАХАЛе невозвратные потери группировки оценивали в 8 тысяч человек.

29 января сирены воздушной тревоги сработали в Тель-Авиве - впервые более чем за месяц. Сигналы об опасности с воздуха также прозвучали в окрестных городах Ришон-ле-Цион, Холон и Бат-Ям. Позднее стало известно о пуске из сектора Газа по центральному Израилю не менее 10 реактивных снарядов, никто не пострадал.

По данным западных СМИ, в ночь на 29 января ЦАХАЛ снова начал наступление в Газе, спустя недели после отвода сил отсюда. Восток города подвергся обстрелу из танков, а западные прибрежные районы - огню ВМС. Также авиаудары зафиксированы в городе Хан-Юнис на юге анклава. ЦАХАЛ сообщил об очередных ударах по объектам движения "Хезболла" на юге Ливана в районе Яруна. До этого военные заявляли, что вели ответный огонь по источнику запуска реактивных снарядов с ливанской территории по Израилю.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил 29 января, что не менее 13 членов Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) тем или иным образом причастны к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября. Он подчеркнул, что в учебных заведениях БАПОР учащимся прививали стремление "уничтожить Израиль". Также он сказал, что Катар имеет колоссальное влияние на ХАМАС, и что весь мир смотрит на результаты посреднических усилий Дохи в деле освобождения заложников, остающихся у ХАМАС. Глава МИД Израиля Исраэль Кац объявил об отмене запланированных на этой неделе встреч между сотрудниками его ведомства и главой БАПОР Филиппе Лаззарини. "Работники БАПОР участвовали в зверствах 7 октября. Лаззарини должен сделать выводы из этого и уйти в отставку. Тех, кто поддерживает терроризм, здесь не жалуют", - написал Кац в соцсети.