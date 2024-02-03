Жителям Абхазии придется ежедневно в течение 4 часов обходиться без света

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Абхазии в субботу ввели новый график четырехчасовых отключений электроэнергии на всей территории республики из-за энергодефицита, сообщила пресс-служба энергетической компании "Черноморэнерго".

"С 3 февраля во всех районах республики вводятся ограничения на поставку электроэнергии. Отключение электричества будет производиться на два часа днем и два часа ночью", - говорится в сообщении.

Ранее на совещании в администрации президента министр энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба назвал введение ограничений во всех районах страны временной мерой, которая зависит от многих факторов. "Это - низкий уровень оплаты за потребляемую электроэнергию, критически низкий уровень воды в Джварском водохранилище ИнгурГЭС, плановый ремонт 4-го энергоблока на Ростовской АЭС и аварийные отключения генерирующего оборудования на юге России, откуда Абхазия получает дополнительную электроэнергию", - отметил он

Мерой для борьбы с низкой собираемостью станет установление счетчиков. Генеральный директор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия сообщил, что в прошлом году в республике было установлено более 22 тысяч штук. А в этом году будет приобретено в России и установлено еще около 24 тысяч.

Осенью и зимой Абхазия традиционно сталкивается с энергодефицитом. Из-за отсутствия в городах и районах республики централизованного отопления и газоснабжения электроэнергетическая инфраструктура Абхазии испытывает повышенные нагрузки на сети, что приводит к частым авариям на подстанциях и ЛЭП.

Питающая Абхазию Ингурская ГЭС расположена на границе Абхазии и Грузии. Гидроагрегаты находятся на абхазской стороне, плотина - на грузинской. Больше половины (60%) вырабатываемой энергии потребляет Грузия, 40% - Абхазия.