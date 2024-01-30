Вашингтон требует от БАПОР фундаментальных перемен, чтобы получать средства от США

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Вашингтон возобновит финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) только в случае, если увидит кардинальные изменения в его работе, заявила во вторник постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

"Нам необходимо увидеть основательные изменения прежде, чем мы возобновим прямое финансирование БАПОР", - приводят ее слова на сайте постпредства США в ООН.

По словам Томас-Гринфилд, нужно проверять как агентство ведет деятельность в Газе и как управляет своими сотрудниками. Кроме того, надо, чтобы БАПОР привлекало к ответственности тех, кто совершает преступления. Постпред США при ООН добавила, что это в первую очередь касается тех 12 человек, которых считают причастными к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября.

При этом она подчеркнула, что БАПОР - единственная организация в Газе, которая может предоставлять палестинцам необходимую гуманитарную помощь.

"Мы не должны позволить этим обвинениям подорвать усилия, которые прилагает БАПОР для предоставления жизненно необходимой помощи. (...) Мы хотим обеспечить продолжение поставок гуманитарной помощи палестинскому народу", - добавила она.

Томас-Гринфилд также приветствовала решение ООН провести расследование в отношение деятельности БАПОР.

Ранее США, Германия, Австралия, Великобритания, Италия, Канада, Нидерланды, Финляндия, Япония и Австрия объявили о приостановке выделения средств в фонд БАПОР.

В БАПОР заявили, что начали расследование в отношении нескольких сотрудников после того, как израильская сторона обвинила их в причастности к атаке на Израиль 7 октября. По словам генерального комиссара БАПОР Филиппе Лаззарини, подозреваемые в причастности к нападениям ХАМАС на Израиль 7 октября уже уволены.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.