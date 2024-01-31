КНДР заявила об испытании стратегической крылатой ракеты Hwasal-2

Москва. 31 января. INTERFAX.RU -

Северная Корея сообщила, что накануне провела учения по запуску стратегической крылатой ракеты Hwasal-2.

"КНА (Корейская народная армия - ИФ) 30 января (...) провела учения по запуску стратегической крылатой ракеты Hwasal-2", - говорится в сообщении ЦТАК.

Отмечается, что данные учения "внесли вклад в проверку готовности армии к срочной контратаке и повышение ее способности к нанесению стратегического удара".

В Пхеньяне утверждают, что испытания не оказали никакого негативного влияния на безопасность окружающих стран.

Ранее южнокорейское агентство "Ренхап" сообщало, что Северная Корея осуществила запуск нескольких крылатых ракет у западного побережья во вторник.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи JCS, в свою очередь, заявил, что зафиксировал запуск ракет Северной Кореей около 7:00 (1:00 по Москве).