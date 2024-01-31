Генсек ООН призвал обеспечить деятельность агентства для помощи беженцам в Газе

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - На Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) приходится основная роль в оказании помощи населению сектора Газа, поэтому нужно гарантировать работу агентства, заявил в среду генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Вчера я встречался с донорами, выслушал, что их тревожит, обрисовал наши ответные шаги. БАПОР - это становой хребет наших гуманитарных усилий в Газе", - приводят западные СМИ слова генсека.

"Нужно гарантировать его работу, которая спасает жизни", - подчеркнул он.

В БАПОР ранее заявили, что начали расследование в отношении нескольких сотрудников после того, как израильская сторона обвинила их в причастности к атаке на Израиль 7 октября. По словам генерального комиссара БАПОР Филиппе Лаззарини, подозреваемые в причастности к нападениям ХАМАС на Израиль 7 октября уже уволены.

Однако Вашингтон на прошлой неделе приостановил финансирование БАПОР, примеру США последовали другие страны. По данным западных СМИ, на девять приостановивших финансирование стран - США, Германию, Швейцарию, Канаду, Нидерланды, Великобританию, Италию, Австралию и Финляндию - приходится более половины пожертвований для БАПОР. Так, в 2022 году эта сумма составила $667,2 млн против $496,5 млн от остальных доноров.

В свою очередь глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в среду предупредил, что прекращение финансирование БАПОР, с его беспрецедентными для Газы масштабами работы, приведет к "катастрофическим последствиям" для населения анклава. Лаззарини назвал меры против БАПОР "коллективным наказанием".

В Хан-Юнисе - крупнейшем городе на юге сектора Газа - продолжаются бои. Представитель БАПОР Томас Уайт сообщил, что агентству пришлось перенести свои операции на запад из города. Также в среду Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после запуска снарядов с территории Ливана нанесла очередные авиационные и артиллерийские удары по целям движения "Хезболла" на юге ливанской территории.

Ранее в ЦАХАЛ также заявили, что в ночь на среду зафиксировали обстрелы из Сирии по югу Голанских высот. После этого израильские истребители атаковали объекты сирийских правительственных сил в провинции Даръа.

Между тем, неназванный представитель израильских властей заявил телеканал NBC News, что есть серьезные указания на положительное развитие ситуации с проектом нового соглашения о перемирии между Израилем и движением ХАМАС. Однако он уточнил, что израильское правительство еще официально не согласилось на условия сделки.

Накануне лидер политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявил, что движение получило новое предложение о перемирии в секторе Газа, основы которого выработали Израиль, США, Египет и Катар, и изучает его.

В среду издание The Washington Post сообщило со ссылкой на источники, что потенциальная сделка предусматривает прекращение боев на шесть месяцев, временный отвод израильских войск из густонаселенных районов Газы, существенное увеличение поставок гумпомощи в анклав. Предполагается, что за каждого заложника, которого отпустит ХАМАС, израильтяне выпустят трех палестинских заключенных. По оценкам израильской стороны, у ХАМАС остаются в заложниках 109 человек, включая детей и пожилых, а также тела 27 скончавшихся пленных. Однако источники уточнили, что переговоры по сделке находятся на ранней стадии, на их завершение потребуется время, а в процесс могут возникнуть еще разногласия.

Тем временем йеменские мятежники-хуситы объявили о запуске нескольких ракет по эсминцу ВМС США USS Gravely в Красном море. Представитель хуситов бригадный генерал Яхья Сари заявил, что все американские и британские военные корабли в Красном и Аравийском морях, которые участвуют в агрессии против Йемена, являются целью для атак хуситов в соответствии с их правом "защищать нашу страну, наш народ и нашу нацию".

Спецпосланник США по Йемену Тимоти Лендеркинг заявил саудовскому изданию Arab news, что, хотя хуситы заявляют о солидарности с палестинцами Газы посредством атак в Красном море, на деле они лишь ухудшают ситуацию. "Действия хуситов никак не помогают палестинцам, не смягчают страдания жителей Газы. Они усложняют доставку крайне важных грузов в Газу", - разъяснил он.

По его словам, атаки хуситов на коммерческое судоходство стали глобальной проблемой, затронули в том числе перевозки зерна, привели к росту цен, усложнило жизнь потребителям во всем мире. Лендеркинг заверил, что удары Центрального командования ВС США (CENTCOM) по объектам хуситов в январе носили ограниченный характер, были направлены лишь против военных целей - ракетных площадок, мест хранения ракет, БПЛА, которые угрожали международному судоходству. В то же время он заявил о важности сохранить участие хуситов в мирном процессе по Йемену, способствовать деэскалации ситуации, что позволит добиться мира и в Газе, и в Йемене.

7 октября ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию против ХАМАС. Согласно обновленным данным Минздрава сектора Газа, в анклаве за сутки погибли еще 150 палестинцев, 313 получили ранения. Общее число погибших с 7 октября выросло до 26,9 тыс. человек, раненых - до 65 949. Однако в статистике Минздрава не разделяют потери среди гражданского населением и среди членов палестинских вооруженных группировок.

События в Газе привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Так, в январе CENTCOM сообщило об атаке беспилотников на американскую базу на северо-востоке Иордании рядом с границей с Сирией. Трое военных погибли, еще 34 получили ранения. В американском руководстве обвинили в атаке проиранские военизированные формирования и пообещали ответные меры.

В ответ командующий Корпуса стражей Исламской революции Хосейн Салами в среду заявил, что иранская сторона будет реагировать на угрозы, звучащие в ее адрес от американских официальных лиц. "С одной стороны, мы не стремимся к войне, а с другой - мы ее не боимся. Мы будем готовы защищаться", - сказал военачальник.