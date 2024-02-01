Глава политбюро ХАМАС возглавил делегацию группировки на переговорах в Каире

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания возглавил делегацию группировки на переговорах в Каире о возможном перемирии в секторе Газа, сообщают ближневосточные СМИ. По их данным, Хания встречается в Каире с главой египетских разведслужб Аббасом Камелем.

Ранее на этой неделе Хания подтвердил, что движение получило предложение о перемирии в секторе Газа и изучает его. Он добавил, что направится в Каир для обсуждения соглашения.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не намерены отводить войска из Газы и отпускать палестинцев, считающихся террористами, пока не добьются победы в нынешнем конфликте.

В конце января сообщалось, что Израиль, США, Египет и Катар на встрече в Париже договорились об основах новой сделки по освобождению заложников, находящихся с 7 октября в секторе Газа у террористов группировки ХАМАС. По данным СМИ, сделка может включать в себя освобождение заложников в обмен на длительное прекращение боевых действий и освобождение большого числа палестинских заключенных из израильских тюрем.