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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Глава политбюро ХАМАС возглавил делегацию группировки на переговорах в Каире

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания возглавил делегацию группировки на переговорах в Каире о возможном перемирии в секторе Газа, сообщают ближневосточные СМИ. По их данным, Хания встречается в Каире с главой египетских разведслужб Аббасом Камелем.

Ранее на этой неделе Хания подтвердил, что движение получило предложение о перемирии в секторе Газа и изучает его. Он добавил, что направится в Каир для обсуждения соглашения.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не намерены отводить войска из Газы и отпускать палестинцев, считающихся террористами, пока не добьются победы в нынешнем конфликте.

В конце января сообщалось, что Израиль, США, Египет и Катар на встрече в Париже договорились об основах новой сделки по освобождению заложников, находящихся с 7 октября в секторе Газа у террористов группировки ХАМАС. По данным СМИ, сделка может включать в себя освобождение заложников в обмен на длительное прекращение боевых действий и освобождение большого числа палестинских заключенных из израильских тюрем.

Хроника 07 октября 2023 года – 01 февраля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Египет Израиль Каир ХАМАС Исмаил Хания Аббас Камель
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