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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Греция возглавит миссию ЕС по защите судоходства в Красном море

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Не менее семи стран ЕС через три недели приступят к реализации миссии по обеспечению безопасности судоходства в водах Красного моря неподалеку от побережья Йемена, командование этой миссией возложено на Грецию, сообщает в среду греческая газета "Катимерини".

"Я проинформировал моих коллег о готовности Греции взять на себя командование миссией и предложить военную базу в Лариссе для размещения штаба миссии. Наше предложение было воспринято положительно", - приводит издание слова министра обороны Греции Никоса Дендиаса.

Миссия получила название "Аспидес" ("Щит").

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По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, участники этой миссии не будут принимать участия в каких-либо ударах. "Цель состоит в защите судов и предотвращении ударов по судам. Речь идет не об участии в каких-либо действиях против хуситов, но о предотвращении атак со стороны хуситов", - сказал он.

Ожидается, что детали этой операции станут известны 19 февраля на встрече глав МИД стран ЕС. Однако уже известно, что семь стран ЕС готовы направить в регион корабли и самолеты. Так, Бельгия намерена направить в оперативный район фрегат, то же планирует сделать и Германия, отмечает "Катимерини".

Ранее европейские СМИ сообщали, что ЕС намерен направить в Красное море несколько кораблей, однако эта инициатива пока находится на стадии рассмотрения. Отмечалось, что по первоначальным планам, эта операция продлится один год, в ней примут участие как минимум три эсминца или фрегата, оснащенных системами ПВО и усиленных возможностями ведения разведки, а также кибернетического, спутникового и информационного противодействия.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море.

Красное море хуситы ЕС Греция
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