Бельгия присоединится к операции ЕС в Красном море против хуситов

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Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Бельгийское правительство приняло в пятницу решение об участии ВМС Бельгии в европейской операции в Красном море против атак йеменских хуситов на международное судоходство.

Как сообщили бельгийские СМИ, в Брюсселе расценивают задачу военных моряков в качестве оборонительной. Бельгия выделит в распоряжение операции ЕС фрегат Louise-Marie.

По данным издания Le Soir, на бельгийский корабль будут возложены три задачи: сбор данных о ситуации, эскорт и защита торговых судов.

Официальный представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано сообщил на брифинге в Брюсселе 15 января, что государства-члены Евросоюза приступили к обсуждению предложения Жозепа Борреля по организации европейской операции в Красном море. Стано не пожелал приводить подробностей, сославшись на конфиденциальность процесса и предложив дождаться результатов дискуссии на Совете ЕС по иностранным делам 22 января.

Ранее европейские СМИ передавали, что ЕС намерен направить в Красное море несколько кораблей, однако эта инициатива пока находится на стадии рассмотрения. Отмечалось, что, по первоначальным планам, эта операция продлится один год, в ней примут участие как минимум три эсминца или фрегата, оснащенных системами ПВО и усиленных возможностями ведения разведки, а также кибернетического, спутникового и информационного противодействия.