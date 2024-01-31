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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

ЕС в феврале планирует запустить военно-морскую миссию в Красном море

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В течение трех недель Евросоюз планирует запустить военно-морскую миссию для защиты грузовых судов от йеменских мятежников-хуситов в Красном море, сообщает в среду Associated Press со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Это наша цель: защита судов. Перехват атак против судов. Мы не хотим принимать какие-либо действия против хуситов. Только блокировать их атаки", - заявил Боррель журналистам перед встречей глав Минобороны стран ЕС в Брюсселе.

Боррель отметил, что миссию планируется запустить к 17 февраля.

Официальные лица сообщают, что как минимум семь стран ЕС готовы предоставить для этого корабли или самолеты. В частности, в Бельгии уже заявили о готовности предоставить фрегат. Ожидается, что так же поступит и Германия.

Также ожидается, что в среду министры обороны ЕС решат, какая страна должна возглавить эту миссию, и где будет располагаться ее штаб-квартира. Основными претендентами являются Франция, Греция и Италия.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы в свою очередь стали обстреливать суда в Красном море. Периодически ответные удары по хуситам наносит коалиция во главе с США. Страны ЕС в этой коалиции почти не представлены.

ЕС Красное море Жозеп Боррель
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