США полагают, что за нападением на базу в Иордании стоит "Исламское сопротивление в Ираке"

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В Вашингтоне считают, что военизированное объединение "Исламское сопротивление в Ираке" совершило нападение на американскую базу на северо-востоке Иордании, заявил в среду представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Мы считаем, что нападение в Иордании спланировала группа "Исламское сопротивление в Ираке", она также финансировала его и содействовала совершению атаки", - подчеркнул он.

Накануне американский президент Джо Байден заявил, что принял решение по поводу ответа на атаку беспилотников на базу США в Иордании.

При этом президент утверждал, что к поставкам оружия тем, кто совершил нападение на базу, причастен Иран.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ответные действия США на обстрел их базы на иорданско-сирийской границе могут иметь длительные последствия.

28 января Центральное командование ВС США сообщило об атаке беспилотников на американскую базу на северо-востоке Иордании рядом с границей с Сирией. Трое военных погибли, еще 34 получили ранения. В свою очередь, иорданские власти заявляли, что обстрелу подверглись американские военные на сирийской стороне границы.

В Иране отвергли обвинения в причастности к этой атаке.