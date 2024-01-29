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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Иран отверг обвинения США в причастности к атаке на американскую базу в Иордании

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Постоянное представительство Ирана при ООН распространило заявление, в котором подчеркивается, что Тегеран непричастен к атаке на базу США в Иордании, сообщило иранское информагентство ИРНА.

"Представитель Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций в воскресенье вечером заявил агентству ИРНА, что Иран не имеет никакого отношения к нападению на американскую базу", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что заявление было сделано в связи с тем, что "некоторые критики администрации президента США и ястребиные республиканцы пытались связать нападение на базу с Ираном".

Ранее Центральное командование ВС США сообщило об атаке беспилотников на американскую базу на северо-востоке Иордании рядом с границей с Сирией. Трое военных погибли, еще 34 получили ранения.

Президент США Джо Байден в воскресенье заявил, что поддерживаемые Ираном военизированные формирования несут ответственность за эту атаку.

ООН Иран США Иордания
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