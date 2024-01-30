Байден определился с ответом на удар по базе США в Иордании

Президент США Джо Байден Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден во вторник заявил, что принял решение по поводу ответа на атаку беспилотников на базу США в Иордании.

"Да", - сказал Байден, отвечая на вопрос журналиста, определился ли он с ответными мерами.

При этом президент утверждал, что Иран причастен к поставкам оружия совершившим нападение на базу. "Я считаю, что они несут ответственность за поставки оружия людям, которые совершили нападение", - сказал он в ответ на вопрос, причастен ли Тегеран к атаке.

Вместе с тем американский президент подчеркнул, что США не хотят крупного конфликта на Ближнем Востоке. "Я не думаю, что нам нужна более широкомасштабная война на Ближнем Востоке. Это не то, чего я добиваюсь", - сказал Байден.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ответные действия США на обстрел их базы на иорданско-сирийской границе могут быть долгоиграющими.

В минувшее воскресенье Центральное командование ВС США сообщило об атаке беспилотников на американскую базу на северо-востоке Иордании рядом с границей с Сирией. Трое военных погибли, еще 34 получили ранения. В свою очередь иорданские власти заявляли, что обстрелу подверглись американские военные на сирийской стороне границы.

В Иране отвергли обвинения в причастности к этой атаке.