Главы МИД стран ЕС поддержали введение налога на прибыль от активов РФ

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Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В Евросоюзе отмечают прогресс в реализации плана по введению налога на прибыль от замороженных активов РФ, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на источники.

"ЕС двигается вперед с планом ввести налог на непредвиденную прибыль от замороженных активов российского Центрального банка, не прибегая при том к прямому изъятию блокированных средств", - информирует агентство.

По словам его собеседников, накануне главы МИД стран ЕС выразили политическую поддержку идее ввести такое налогообложение. Ожидается, что постпреды союза обсудят этот вопрос позднее на неделе.

Bloomberg пишет, что группа стран, в том числе Германия, дали четко понять, что выступают против конфискации самих российских активов.

Отмечается, что при этом даже процесс по согласованию налогообложения продвигался медленно, поскольку несколько государств-членов ЕС и Европейский центральный банк обеспокоены потенциальным влиянием такого решения на стабильность евро.

Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в союзе договорились о переходе к финальному этапу работы над возможностью использовать на нужды Украины доходы от замороженных российских активов.

"У нас есть политическое соглашение, чтобы завершить работу по основам предложения, которое мы выдвинули в декабре, с фокусом на доходах от замороженных активов", - сказал он, выступая после Совета ЕС на уровне глав МИД.

Боррель добавил, что пока речь идет именно о возможности использования налога на прибыль от активов, а не о самих замороженных активах.

В декабре Еврокомиссия подготовила предложение по использованию налога на доходы от замороженных средств РФ для помощи Украине.

По данным СМИ, более 200 млрд евро заблокированных активов России находятся в ЕС, причем значительная часть - в Бельгии у международного депозитария Euroclear.

В октябре 2023 года власти Бельгии объявили, что создадут фонд для Украины в 1,7 млрд евро за счет налогообложения доходов активов РФ. ЕС в марте 2022 года принял решение заморозить российские активы в странах Евросоюза.