В Молдавии допустили возможность закупки газа у "Газпрома" для себя

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что Молдавия может возобновить закупки газа у "Газпрома" для правого берега Днестра (для собственных нужд - ИФ), если цена будет выгодной.

"В 2023 году Молдавия не закупала российский газ для правого берега, потому что не было смысла, поскольку на бирже было выгоднее. За прошлый год мы сэкономили около 60 млн евро за счет того, что закупали газ на рынке, а не у российского поставщика", - заявил Парликов на общественном телеканале Moldova 1 в среду.

"Мы придерживаемся прагматичного подхода - если цена будет лучше, тогда можем закупить у "Газпрома". Такой сценарий не исключен. Я не говорю, что мы так сделаем, но и не исключаю. Но если цена на бирже будет выгоднее, тогда зачем переплачивать "Газпрому"? Мы, в первую очередь, исходим из цены, чтобы тариф для конечного потребителя был как можно ниже", - пояснил министр.

При этом он подчеркнул, что "никакого политического решения, запрещающего закупать у "Газпрома", нет, санкции не введены".

Накануне Молдавия отменила режим чрезвычайного положения в области энергетики, введенный 13 октября 2021 года в связи с тем, что компания "Молдовагаз" не смогла своевременно подписать с ПАО "Газпром" новый договор или продлить истекший в сентябре. Новый договор был подписан 29 октября того же года сроком на пять лет. Однако заложенная в нем формула привела к существенному повышению цены газа, в результате государственная компания "Энергоком" стала покупать газ для "Молдовагаза" на спотовом рынке.

С начала декабря 2022 года Молдавия поставляет весь объем газа от "Газпрома" в Приднестровье (левый берег Днестра) на Молдавскую ГРЭС, которая взамен покрывает более 80% потребностей Молдавии в электроэнергии. Договор с в Приднестровьем заключен до конца 2024 года.

Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан в конце января заявил, что созданных запасов газа хватит до конца отопительного сезона. При этом он предположил, что цена газа от "Газпрома" будет выгодной для Молдавии, и не исключил, что после отмены режима чрезвычайного положения Молдавия вновь будет покупать газ у российского концерна.