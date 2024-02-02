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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Хуситы сообщили об атаке на британское судно

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы атаковали британское торговое судно в Красном море, заявил представитель хуситов бригадный генерал Яхья Сари, его слова приводит ливанский телеканал "Аль-Маядин".

"Вооруженные силы Йемена атаковали противокорабельными ракетами британское грузовое судно, следовавшее через Красное море в направлении (...) Израиля", - сказал Сари.

Название судна не сообщается.

Представитель хуситов добавил, что операция была проведена "в поддержку палестинского народа и в ответ на американскую и британскую агрессию в Йемене" добавив, что подобные действия "будут продолжаться до прекращения агрессии и снятия блокады с сектора Газа".

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) об атаке на британское судно не сообщало.

В то же время командование информировало, что в четверг над Аденским заливом был сбит беспилотник хуситов, а также уничтожен безэкипажный надводный аппарат в Красном море, который "представлял непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе".

Ранее хуситы атаковали контейнеровоз Koi под флагом Либерии. CENTCOM информировал, что две противокорабельные баллистические ракеты были запущены "вероятно в направлении Koi".

"Ракеты упали в воду, не задев судно. Ни Koi, ни находившиеся в этом районе корабли коалиции не пострадали", - сообщили военные.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы стали обстреливать суда в Красном море.

Вооруженная повстанческая группировка "Ансар Аллах", членов которой также называют хуситами, в настоящее время контролирует существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии.

Хроника 17 декабря 2023 года – 02 февраля 2024 годаОперация США и союзников против хуситов
ВМС США Йемен Красное море
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