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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

МЧС Киргизии не исключает, что авария на ТЭЦ Бишкека случилась из-за диверсии

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - МЧС Киргизии не исключает, что на ТЭЦ Бишкека произошла диверсия, возможно, ставшая причиной аварии, сообщил министр чрезвычайных ситуаций страны Бообек Ажикеев на пресс-конференции в пятницу.

"Рассматривается версия о диверсии, так как ночью были слышны хлопки на ТЭЦ Бишкека. Изучаются и технические причины выхода из строя оборудования", - сказал Ажикеев.

По его словам, на теплоцентрали объявлен режим чрезвычайной ситуации.

"Объявлять режим ЧС в городе нет необходимости. Школы и детские сады переведены на онлайн-режим обучения. Ситуация находится на контроле у президента. Из-за снижения температуры увеличено производство электроэнергии. С учетом проведения ремонтных работ восстановление прежнего режима может занять 5-7 дней", - добавил Ажикеев.

Как сообщалось, на ТЭЦ Бишкека произошла авария, по предварительным данным, взорвался один из котлов. Причины случившегося официально не называются, работает комиссия.

По информации Минздрава, в результате аварии на ТЭЦ пострадали пять человек.

МЧС Киргизии Бишкек
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