Бюджет РФ получил от windfall tax 305 млрд руб.

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Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Поступление налога на сверхприбыль, по последним данным, составило 305 млрд рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы видим, что мера и ожидания от этой меры сработали, общий объем доходов, который мы планировали собрать, в бюджет поступило больше 300 млрд рублей. Если быть точным, на данную неделю 305 млрд рублей", - сказал он в интервью "Известиям".

Это соответствует изначально озвученным ожиданиям властей: поступления от windfall tax планировались в размере 300 млрд рублей.

Разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей, вводится с 1 января 2024 года. Ставка налога составляет 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. Однако при этом сумму налога можно снизить в два раза - до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года. Все потенциальные плательщики налога, публично комментировавшие свои планы, подтверждали намерение воспользоваться 5%-ной опцией.