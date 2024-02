Глава Минобороны Израиля пообещал разгромить силы ХАМАС в Рафахе

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Израильский министр обороны Йоав Галлант заявил в четверг, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет продвигаться дальше на юг сектора Газа и покончит с присутствием группировки ХАМАС в районе города Рафах на границе с Египтом.

"Бригада ХАМАС "Хан-Юнис" хвасталась, что выстоит против ЦАХАЛ. Она разбита, и я говорю вам: мы заканчиваем миссию в Хан-Юнисе и мы доберемся до Рафаха, ликвидируем всех террористов, всех, кто попытается нам навредить", - приводит The Times of Israel его слова во время посещения Хан-Юниса и общения со служащими 98-й дивизии.

По его словам, ХАМАС потеряла 10 тыс. человек убитыми и 10 тыс. ранеными, причем "у нее больше нет оружия, нет боеприпасов, у нее нет возможности лечить раненых". В то же время он уточнил, что ЦАХАЛ придется приложить усилия, чтобы достичь всех районов, нужных для успеха операции.

Ранее в четверг издание The Times of Israel со ссылкой на заявление представителя МИД Катара сообщило, что ХАМАС предварительно одобрила сделку, которая предусматривает обмен заложников на палестинских заключенных из израильских тюрем и прекращение боевых действий в секторе Газа на шесть недель. Но, как уточнило The Times of Israel, по словам одного из израильских чиновников, Израиль пока не согласился ни на какую сделку.

7 октября 2023 года радикальная группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в анклаве.