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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Палестинские врачи сообщили о 27 тысячах жертв израильских ударов в секторе Газа

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Число погибших с начала операции Армии обороны Израиля в секторе Газа выросло до 27 019 человек, сообщают в четверг ближневосточные СМИ со ссылкой на палестинские службы здравоохранения.

По их данным, более 66 тыс. человек получили ранения.

По данным палестинских служб, за последние сутки погибли 118 человек, 190 пострадали.

7 октября группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще сотни человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.

Хроника 07 октября 2023 года – 01 февраля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль сектор Газа
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