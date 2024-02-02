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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Активисты отозвали предложение к Exxon о дополнительном снижении выбросов

Активисты отозвали предложение к Exxon о дополнительном снижении выбросов
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Климатическая группа Follow This решила отозвать предложение об ускорении сокращения выбросов парниковых газов, которое она хотела включить в повестку годового собрания акционеров американской ExxonMobil, пишет Financial Times со ссылкой на заявление группы.

На прошлой неделе Exxon подала в окружной суд Техаса иск с целью блокировки этого предложения.

"Учитывая, что Exxon предпочла выяснить отношения в суде вместо того, чтобы позволить акционерам свободно проголосовать на годовом собрании, мы решили отозвать климатическое предложение, - заявил основатель Follow This Марк ван Бал. - Теперь у компании нет причин продолжать судебные разбирательства".

Follow This и инвестфонд Arjuna Capital предлагали вынести на голосование акционеров Exxon вопрос о пересмотре ее текущих планов и повышении темпов снижения прямых и косвенных выбросов в среднесрочной перспективе. В частности, они хотели установить в качестве цели снижение общих операционных выбросов вдвое к 2030 году. Сейчас план компании предполагает сокращение удельных выбросов.

Exxon возражала, что правила Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США требуют не выносить это предложение на голосование, поскольку в прошедшие пять лет акционеры уже отвергли аналогичную инициативу.

Ресурс Energy Intelligence отмечал, что нефтегазовый гигант с помощью своего иска рассчитывает также положить конец самой практике разрешения акционерам вносить предложения о существенном изменении деятельности компаний, особенно повторно.

За делом Exxon будут внимательно следить на предмет установления прецедента, писал он.

ExxonMobil Exxon SEC США Follow This Марк ван Бал Arjuna Capital
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