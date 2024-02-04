Премьер Великобритании назвал неприемлемыми атаки хуситов на суда

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Британский премьер-министр Риши Сунак после авиаударов Британии с США по позициям хуситов в Йемене заявил, что атаки группировки на суда неприемлемы, и назвал долгом Лондона защищать свободу.

"Недавние атаки (хуситов - ИФ) на британские и международные суда неприемлемы. Наш долг - это защита невинных жизней и защита свободы", - сказал премьер, его цитирует канал Sky News.

Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон после третьего раунда ударов США и Британии по позициям хуситов в Йемене заявил, что Лондон "неоднократно предупреждал" группировку, что ее атаки "должны прекратиться".

"Великобритания и США нанесли новые удары по военным позициям хуситов. Мы неоднократно предупреждали хуситов. Их безрассудные действия ставят под угрозу невинные жизни, угрожают свободе навигации и дестабилизируют регион. Атаки хуситов должны прекратиться", - написал он в соцсети X.

Американские и британские войска при поддержке ряда союзников атаковали накануне вечером позиции хуситов в Йемене, нанесли удары по 36 объектам в 13 населенных пунктах.

Хуситы в свою очередь пообещали не оставить без реакции эти атаки.