Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Премьер Великобритании назвал неприемлемыми атаки хуситов на суда

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Британский премьер-министр Риши Сунак после авиаударов Британии с США по позициям хуситов в Йемене заявил, что атаки группировки на суда неприемлемы, и назвал долгом Лондона защищать свободу.

"Недавние атаки (хуситов - ИФ) на британские и международные суда неприемлемы. Наш долг - это защита невинных жизней и защита свободы", - сказал премьер, его цитирует канал Sky News.

Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон после третьего раунда ударов США и Британии по позициям хуситов в Йемене заявил, что Лондон "неоднократно предупреждал" группировку, что ее атаки "должны прекратиться".

В миреХуситы пообещали не оставить без ответа авиаудары США и Британии в ЙеменеЧитать подробнее

"Великобритания и США нанесли новые удары по военным позициям хуситов. Мы неоднократно предупреждали хуситов. Их безрассудные действия ставят под угрозу невинные жизни, угрожают свободе навигации и дестабилизируют регион. Атаки хуситов должны прекратиться", - написал он в соцсети X.

Американские и британские войска при поддержке ряда союзников атаковали накануне вечером позиции хуситов в Йемене, нанесли удары по 36 объектам в 13 населенных пунктах.

Хуситы в свою очередь пообещали не оставить без реакции эти атаки.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС в секторе Газа. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море.

В январе вооруженные силы США и Британии нанесли несколько серий ударов по военным объектам хуситов, целью которых было уничтожение баз беспилотников, противокорабельных и баллистических ракет, которые используются при атаках на коммерческие суда на юге Красного моря.

Хроника 17 декабря 2023 года – 04 февраля 2024 годаОперация США и союзников против хуситов
Великобритания Йемен Риши Сунак Дэвид Кэмерон Красное море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕС призвал Косово избегать односторонних действий против сербских учреждений

Поставки "Газпрома" в Китай в субботу обновили рекорд

Умер президент Намибии Хаге Гейнгоб

Умер президент Намибии Хаге Гейнгоб

Что случилось этой ночью: воскресенье, 4 февраля

Возвращение с МКС корабля Crew Dragon с туристами перенесли на вторник

Возвращение с МКС корабля Crew Dragon с туристами перенесли на вторник

Белый дом выступил против законопроекта о помощи Израилю отдельно от Украины

Более 40 человек стали жертвами лесных пожаров в Чили

Более 40 человек стали жертвами лесных пожаров в Чили
Операция США и союзников против хуситов

Пентагон подтвердил удары по позициям йеменских хуситов

Палата представителей США вскоре рассмотрит запрос на помощь Израилю

Палата представителей США вскоре рассмотрит запрос на помощь Израилю

Премьер Финляндии сообщил о планах оставить закрытой границу с Россией

Премьер Финляндии сообщил о планах оставить закрытой границу с Россией
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });