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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

В Болгарии борца с оргпреступностью арестовали по обвинению в работе на Россию

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Софии сотрудник Главной дирекции по борьбе с организованной преступностью арестован по обвинению в работе на Россию, передает Болгарское национальное радио.

По его информации, арестованный передавал секретную информацию сотруднику российского посольства, который ранее был объявлен персоной нон-грата. Следственные действия по его делу продолжаются, ожидаются обыски по нескольким адресам.

Расследование ведет Государственное агентство Национальной безопасности Болгарии под контролем городской прокуратуры Софии.

Болгария София
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