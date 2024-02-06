В Болгарии допускают возможность новых арестов за передачу секретных данных РФ

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь при МВД Болгарии Живко Коцев считает, что аресты в рамках расследования дела о работе в пользу России одного из сотрудников Главной дирекции по борьбе с организованной преступностью (ГДБОП) могут продолжиться.

"Коцев не исключил возможности арестов большего числа людей после того, как по обвинению в шпионаже в пользу России был арестован сотрудник ГДБОП", - передает Болгарское национальное радио (БНТ).

При этом он не стал отвечать на вопрос, идет ли речь о раскрытии шпионской сети в болгарских спецслужбах. Коцев сказал, что вскоре прокуратура Софии сообщит подробности.

"Это совместная работа Государственного агентства национальной безопасности, управления внутренней безопасности, МВД и прокуратуры Софии. Собраны доказательства, изъяты средства мобильной связи, технические средства связи, проводится экспертиза. Процесс находится на начальном этапе", - пояснил Коцев.

Накануне БНТ сообщило об аресте сотрудника ГДБОП по обвинению в передаче секретной информации работнику российского посольства в Софии, который ранее был объявлен персоной нон-грата.