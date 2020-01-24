Источник узнал о действиях МИД в связи со шпионским скандалом в Болгарии

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Российская сторона в контакте с болгарскими властями пытается прояснить ситуацию с двумя дипломатами, которых в Софии заподозрили в шпионаже. Об этом сообщил российский дипломатический источник "Интерфакса".

Он отметил, что еще рано говорить, будет ли Москва отвечать зеркально, если этих дипломатов вышлют из Болгарии.

24 января прокуратура Болгарии объявила, что в отношении двух российских дипломатов ведется досудебное расследование и их подозревают в шпионаже. Ведомство уточнило, что первого секретаря консульского отдела посольства подозревают в сборе данных о выборах в Болгарии, а сотрудника торгпредства - в сборе составляющей государственную и служебную тайну информации об энергетическом секторе страны.

Прокуратура сообщила о расследовании в болгарский МИД. Министр иностранных дел Екатерина Захариева заявила, что в пятницу в МИД вызовут посла Анатолия Макарова. Она допустила, что заподозренные в шпионаже дипломаты будут объявлены персонами нон грата и высланы.

В российском посольстве в Софии сказали, что узнали о расследовании с сайта прокуратуры, а по официальным каналам в ведомство такой информации не поступало.

В октябре 2019 года первый секретарь российского посольства был выслан в Болгарию из-за подозрений в шпионаже. В ответ Москва в декабре выслала одного болгарского дипломата.