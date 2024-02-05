Израиль заявил о готовности к военным действиям из-за ситуации на границе с Ливаном

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД Израиля Исраэль Кац на встрече с французским коллегой Стефаном Сежурне повторил позицию властей страны: Израиль готов пойти на военные действия в случае, если не удастся заключить дипломатическое соглашение с Ливаном. Об этом сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на заявление МИД Израиля.

"Кац подчеркнул, что, если не удастся достичь дипломатического решения о выводе боевиков "Хезболлы" с юга Ливана, Израиль предпримет военные действия, чтобы обеспечить возвращение эвакуированных граждан домой", - сообщает ЭФЭ.

Вскоре после начала военных действий в секторе Газа ливанская шиитская группировка "Хезболла" начала атаковать израильские военные аванпосты вдоль границы и наносить удары ракетами и беспилотниками по северным районам Израиля.

Десятки тысяч мирных жителей пришлось эвакуировать из израильских деревень и городов близ границы в качестве меры предосторожности.

Израильские власти тогда публично заявили, что для того, чтобы позволить израильским гражданам вернуться в свои дома, ситуацию необходимо изменить либо дипломатическим путем, либо военными действиями.

После нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября "Хезболла" регулярно подвергает обстрелам израильскую территорию, чтобы выразить солидарность с палестинцами из Газы. Тем не менее ливанская группировка избегает масштабных боевых действий. Израиль, со своей стороны, отвечает на атаки "Хезболлы", но пока воздерживается от интенсивных боев, концентрируя внимание не на границе с Ливаном, а на боевых действиях в Газе.