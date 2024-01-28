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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Израильская армия на учениях отрабатывает противодействие "Хезболле"

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на протяжении выходных проводит активные учения на севере страны, в ходе которых отрабатываются действия против ливанской шиитской группировки "Хезболла", сообщает The Jerusalem Times.

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"Подразделения спецназа и инженерных войск интенсивно тренируются в зоне ответственности северного командования ЦАХАЛ, готовясь к действиям в густонаселенных городских районах в зимних условиях", - приводит издание выдержку из сообщения армейской пресс-службы.

По ее данным, в учениях также принимают участие танки, боевая инженерная техника, подразделения пехоты и артиллерийские расчеты.

После нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября "Хезболла" регулярно проводит обстрелы израильской территории, чтобы выразить солидарность с палестинцами из Газы. Тем не менее, ливанская группировка избегает масштабных боевых действий. Израиль, со своей стороны, отвечает на атаки "Хезболлы", но пока также воздерживается от интенсивных боев, концентрируя внимание не на границе с Ливаном, а на боевых действиях в Газе.

Хроника 07 октября 2023 года – 28 января 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Ливан ХАМАС Хезболла ЦАХАЛ
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