Израильские военные обстреляли позиции "Хезболлы" на юге Ливана

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Израильские силы нанесли серию ударов по позициям движения "Хезболла" на юге Ливана, сообщает в воскресенье Times of Israel со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Цели, которые израильские истребители поразили в населенных пунктах Блида и Мейс аль-Джабаль, включали позицию для запуска ракет с оперативниками "Хезболлы" и наблюдательный пункт", - приводит издание выдержки из заявления израильских военных.

Кроме того, позиции "Хезболлы" в Блиде обстреляли с танка.

В воскресенье издание сообщило, что несколько ракет выпустили с территории Ливана по городу Кирьят-Шмона. Часть из них перехватила система ПВО "Железный купол", а остальные упали на открытой местности. Сообщений о разрушениях или жертвах в результате этой атаки не поступало.