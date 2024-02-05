Боррель увидел риски в прекращении финансирования БАПОР

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Отказ от финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) был бы непропорциональным и опасным, он поставит под угрозу сотни тысяч жизней, написал в блоге глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Хотя некоторые важные доноры приостановили финансирование, широко признается, что БАПОР играет центральную роль в предоставлении жизненно важной помощи более чем 1,1 млн человек в секторе Газа, страдающим от катастрофического голода и вспышек болезней", - отметил он.

Ранее Израиль обвинил сотрудников БАПОР в участии в терактах 7 октября.

"Эмоции, вызвавшие приостановку финансирования, понятны, политическая ответственность должна выйти за рамки эмоций и учитывать последствия такого шага. Отказ от финансирования БАПОР был бы непропорциональным и опасным", - констатировал Боррель.

Он отметил, что в последние дни обвинения в адрес сотрудников БАПОР стали постоянной темой дискуссий. При этом агентство "немедленно приняло меры и начало расследование", а также расторгло контракты с обвиняемыми сотрудниками. Выдвинутые в адрес сотрудников обвинения он назвал серьезными и добавил, что никто из виновных не должен остаться безнаказанным.

"Расследование Управления служб внутреннего надзора ООН продолжается, и я уверен, что оно будет дополнено началом независимого внешнего расследования до того, как в конце месяца должна состояться следующая выплата Еврокомиссии", - продолжил высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Боррель сообщил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заверил его, что организация придает этому вопросу то значение, которого оно заслуживает. "Я ему полностью доверяю. На последнем заседании Совета (ЕС) по иностранным делам было широко признано, что БАПОР является незаменимым поставщиком жизненно важной помощи палестинцам", - написал глава европейской дипломатии.

По его мнению, "хотя некоторые важные доноры и некоторые государства-члены ЕС действительно приостановили свои финансовые взносы, этот вопрос сопровождался недопониманием и дезинформацией". Боррель указал, что "фактически, ни Европейская комиссия, ни Германия или Франция не решили прекратить свои взносы". Некоторые государства-члены ЕС даже начнут увеличивать выплаты.

Глава дипломатии ЕС сообщил, что пригласил генерального комиссара БАПОР Филиппа Лаззарини принять участие в следующем заседании Совета ЕС по вопросам развития, которое состоится 12 февраля.