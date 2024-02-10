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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:08

Армия Израиля заявила об обнаружении объекта ХАМАС под штаб-квартирой БАПОР

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля обнаружила важный подземный объект группировки ХАМАС под штаб-квартирой Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) в секторе Газа, сообщает The Times of Israel.

"Израильские военные выяснили, что под штаб-квартирой (...) БАПОР в секторе Газа террористическая группировка ХАМАС оборудовала один из своих самых важных активов. Подземный центр обработки данных включает электрощитовую, промышленные аккумуляторные блоки питания и жилые помещения для террористов ХАМАС, работающими с компьютерными серверами", - говорится в сообщении.

В прошлом месяце Израиль обвинил 12 сотрудников БАПОР в участии в нападении ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года. В агентстве после этого заявили, что начали расследование в отношении нескольких сотрудников. По словам генерального комиссара агентства Филиппе Лаззарини, подозреваемые в причастности к нападениям на Израиль уже уволены.

После этого США, Германия, Австралия, Великобритания, Италия, Канада, Нидерланды, Финляндия, Япония и Австрия объявили о приостановке выделения средств в фонд БАПОР.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Хроника 07 октября 2023 года – 10 февраля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС БАПОР
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