Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

В Рио-де-Жанейро из-за лихорадки денге объявили режим ЧС

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Власти Рио-де-Жанейро в преддверии ежегодного карнавала объявили о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения из-за вспышки лихорадки денге, сообщает AP.

В городе открыли 10 специальных центров для пациентов и центр оказания неотложной помощи. В районы, где выявили больше всего случаев заражения, направят специальную автотехнику, которая будет распылять инсектициды. Как ожидается, на проведении карнавала, который начнется вечером 9 февраля и будет продолжаться до 14 февраля, ЧС не скажется. В город уже начали прибывать туристы.

С начала 2024 года в Рио-де-Жанейро зарегистрировали более 10 тысяч случаев лихорадки денге. Для сравнения, за весь 2023 год в городе выявили 23 тысячи таких случаев.

Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, денге - это вирусная инфекция, вызываемая вирусом денге (DENV) и передаваемая человеку инфицированными комарами при укусах. Многие случаи заболевания протекают бессимптомно, но иногда приводит к тяжелому состоянию и даже к летальному исходу. Среди распространенных симптомов - высокая температура, тошнота, сыпь.

Рио-де-Жанейро Бразилия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новый пакет санкций ЕС против России затронет компании третьих стран

У Карла III диагностировали рак

У Карла III диагностировали рак

Глава Shell раскритиковал заморозку выдачи лицензий на экспорт СПГ из США

Что произошло за день: понедельник, 5 февраля

Трамп раскритиковал законопроект об охране границы с Мексикой

Трамп раскритиковал законопроект об охране границы с Мексикой

Захарова отметила растущую вовлеченность Франции в ситуацию на Украине

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Соя подешевела до трехлетнего минимума

Соя подешевела до трехлетнего минимума

Правящая партия Венгрии бойкотировала голосование по членству Швеции в НАТО

Президент Казахстана принял отставку правительства

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });