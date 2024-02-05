В Рио-де-Жанейро из-за лихорадки денге объявили режим ЧС

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Власти Рио-де-Жанейро в преддверии ежегодного карнавала объявили о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения из-за вспышки лихорадки денге, сообщает AP.

В городе открыли 10 специальных центров для пациентов и центр оказания неотложной помощи. В районы, где выявили больше всего случаев заражения, направят специальную автотехнику, которая будет распылять инсектициды. Как ожидается, на проведении карнавала, который начнется вечером 9 февраля и будет продолжаться до 14 февраля, ЧС не скажется. В город уже начали прибывать туристы.

С начала 2024 года в Рио-де-Жанейро зарегистрировали более 10 тысяч случаев лихорадки денге. Для сравнения, за весь 2023 год в городе выявили 23 тысячи таких случаев.

Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, денге - это вирусная инфекция, вызываемая вирусом денге (DENV) и передаваемая человеку инфицированными комарами при укусах. Многие случаи заболевания протекают бессимптомно, но иногда приводит к тяжелому состоянию и даже к летальному исходу. Среди распространенных симптомов - высокая температура, тошнота, сыпь.