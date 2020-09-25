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Карнавал в Рио отложили из-за коронавируса

Карнавал в Рио отложили из-за коронавируса
Фото: AP/ТАСС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Знаменитый карнавал в Рио-де-Жанейро не будет проведен в обычное время в феврале из-за пандемии COVID-19, сообщает бразильская телерадиокомпания Globo со ссылкой на организатора - Независимую лигу школ самбы Рио-де-Жанейро.

"Речь идет не об отмене, но о переносе праздника и поиске решения. Организовать выступления в феврале не представляется возможным. Мы изыскиваем альтернативу февралю, чтобы школы могли показать свои выступления, и чтобы не нанести вред карнавалу. Мы ждем новостей о вакцине и сроках иммунизации, поэтому у нас нет уверенности для того, чтобы сейчас объявлять (новую) дату", - прокомментировал решение президент Лиги Жоржи Каштанейра.

В июле президенты школ самбы уже пришли к соглашению относительно того, что выступления можно будет организовать только при наличии вакцины. Участники представлений также высказались против того, чтобы организовывать праздник до появления возможности сделать прививку.

Ситуация осложняется еще и тем, что у всех школ, кроме "Примейры ди Мангейры", в связи с пандемией не хватает средств для подготовки выступлений.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, Бразилия занимает третье место в списке стран с самой неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в мире. Там с начала пандемии выявлено более 4,6 млн случаев заражения, почти 140 тыс. инфицированных скончались, 4 млн пациентов полностью выздоровели.

Положение в Бразилии осложняется и тем, что президент страны Жаир Болсонару, переболевший COVID-19, крайне критично настроен относительно опасности этой инфекции. Ранее он неоднократно называл ее "простым гриппом" и демонстративно пренебрегал необходимыми в складывающейся ситуации нормами.

Карнавал в Бразилии

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Хроника 09 января – 25 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Бразилия Рио-де-Жанейро

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