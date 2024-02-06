Байден наложит вето на проект республиканцев о помощи Израилю без Украины

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Белый дом раскритиковал предложение республиканцев о финансировании помощи Израилю отдельно от помощи Украине и укрепления южной границы США, предупредив, что президент Джо Байден наложит вето на этот законопроект, если он будет принят Конгрессом.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон в эфире телеканала NBC подтвердил в воскресенье, что палата на этой неделе рассмотрит собственный законопроект, который будет включать военную помощь Израилю в размере $17,6 млрд. В него не включены помощь Украине и финансирование безопасности границы с Мексикой.

Накануне участники переговоров в сенате обнародовали подготовленный ими законопроект стоимостью $118,28 млрд об охране американо-мексиканской границы, который являлся условием республиканцев для разблокирования помощи Украине.

Он включает $60,06 млрд на поддержку Украины, $14,1 млрд на помощь Израилю, $2,44 млрд на поддержку операций Центрального командования США "и покрытие боевых расходов, связанных с конфликтом в Красном море".

"Администрация потратила месяцы, работая с двухпартийной группой сенаторов, чтобы достичь соглашения о национальной безопасности, которое обеспечивает охрану границы и оказывает поддержку народам Украины и Израиля, а также обеспечивает столь необходимую гуманитарную помощь гражданским лицам, пострадавшим от конфликтов по всему миру", - говорится в заявлении Белого дома.

В нем законопроект республиканцев по помощи Израилю называется "циничным политическим маневром".

"Безопасность Израиля должна быть священной, а не политической игрой. Администрация решительно выступает против этой уловки, которая ничего не делает для обеспечения безопасности границы, ничего не делает для того, чтобы помочь народу Украины (...), не поддерживает безопасность американских синагог (...), отказывает в гуманитарной помощи палестинским гражданским лицам", - подчеркнули в администрации США.

В то же время американские СМИ, комментируя запланированное на среду голосование в сенате по обнародованному законопроекту, отмечают, что он может провалиться.

"Столкнувшись с потоком критики со стороны консерваторов, республиканцы в сенате дистанцировались от двухпартийного предложения, направленного на пресечение незаконного пересечения границы, сигнализируя о его вероятном поражении в Конгрессе. Оно оставит лидеров без четкого пути одобрения помощи Украине", - пишет Associated Press.

Даже если этот законопроект пройдет в сенате, он будет заблокирован палатой представителей, считают наблюдатели.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон после обнародования сенатского законопроекта написал в соцсети Х: "Я увидел достаточно. Этот законопроект даже хуже, чем мы ожидали (...). Если он попадет в палату представителей, он умрет".