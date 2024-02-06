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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Хейли запросила защиту Секретной службы США из-за угроз

Хейли запросила защиту Секретной службы США из-за угроз
Никки Хейли
Фото: Joe Raedle/Getty Images

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Единственная соперница экс-президента Дональда Трампа в борьбе за место кандидата в президенты от Республиканской партии, бывший американский постпред при ООН Никки Хейли обратилась за защитой в Секретную службу США из-за угроз, с которыми она сталкивается.

Хейли сослалась на "многочисленные проблемы", касающиеся угроз, в интервью The Wall Street Journal.

Представитель кампании экс-постпреда США при ООН подтвердил телеканалу NBC News факт запроса, но не уточнил, когда именно он был сделан.

Как отмечают СМИ, 30 декабря и 1 января полиция отреагировала на ложные сообщения о насилии с применением огнестрельного оружия и угрозах членовредительства, что привело их к дому Хейли, где находились ее родители. Политика не было дома во время обоих инцидентов.

Примерно неделю рядом с Хейли находилась усиленная охрана.

Уточняется, что Секретная служба обеспечивает защиту только после получения разрешения министра внутренней безопасности, который консультируется с профильным комитетом Конгресса.

По данным телеканала CNN, еще один кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший также запросил защиту Секретной службы. Однако не получил ее.

США Дональд Трамп Никки Хейли
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