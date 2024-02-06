Катар назвал "в целом положительной" реакцию ХАМАС на новое предложение о перемирии

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Премьер и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман аль Тани во вторник заявил, что группировка ХАМАС дала в целом положительный ответ на новое предложение о соглашении с Израилем по вопросу обмена заложниками и заключенными с Израилем.

"Я хотел бы проинформировать, что мы получили ответ от ХАМАС относительно общих положений соглашения, касающегося заложников", - сказал премьер на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Дохе.

"Ответ включает некоторые критические замечания, но в целом он положительный", - подчеркнул катарский министр.

При этом он отметил, что детали раскрывать не будет.

Со своей стороны, Блинкен заявил, говоря о переговорах по Газе, что "еще предстоит проделать определенную работу. Но добиться соглашения (о перемирии - ИФ) реально". Блинкен добавил, что в случае достижения нового соглашения об ограниченном во времени перемирии появится возможность в более спокойной обстановке проработать более долговременное политическое решение по будущему сектора Газа.

Со своей стороны, по сообщению западных СМИ, в ХАМАС сообщили, что действительно передали посредникам – Египту и Катару – свой ответ на предложения о перемирии и обмене заключенными и заложниками.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал широкомасштабную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

С 24 ноября 2023 года в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления, и боевые действия возобновились 1 декабря 2023 года.