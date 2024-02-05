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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Подготовленный в Париже проект соглашения о перемирии в Газе не устроил ХАМАС

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Движение ХАМАС не согласно с условиями соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое было выработано на переговорах в Париже. Оно не отвечает видению палестинского движения о прекращении войны и может позволить Израилю продолжать военные действия, сообщил телеканал "Аль-Маядин".

Телеканал, ссылаясь на источники, отметил, что "парижское соглашение касалось обмена пленными, но полностью игнорировало прекращение огня и вывод войск из Газы, в то время как силы сопротивления выделяют эти вопросы как ключевые".

Так, поясняет "Аль-Маядин", в соглашении нет пункта, подтверждающего прекращение огня после окончания перемирия, и нет никаких региональных или международных гарантий того, что Израиль не возобновит боевые действия после него.

"Аль-Маядин" стало известно, что через несколько дней в Каире состоится встреча, в которой примут участие представители нескольких других стран.

Эта встреча будет включать в себя "глубокое и всестороннее обсуждение", с ее итогами будет ознакомлен ХАМАС, и только тогда будет дан окончательный ответ.

В парижских переговорах принимали участие Египет, Катар, Израиль и США.

Газа Израиль ХАМАС Париж
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