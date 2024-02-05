Нетаньяху назвал неприемлемыми требования ХАМАС для обмена заложниками

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил депутатам от своей партии "Ликуд", что не примет требования группировки ХАМАС, которые она выдвинула для обмена заключенными и заложниками. Об этом сообщают ближневосточные СМИ.

"У ХАМАС есть требования, которые мы не примем", - сказал Нетаньяху в ходе встречи с депутатами от своей партии "Ликуд".

По его словам, израильская сторона будет готова принять палестинские условия, но они "должны быть похожими на те, которые были в предыдущем соглашении".

Ранее глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания призвал к полному прекращению боевых действий в секторе Газа и выводу израильских войск с территории анклава. Хания также указал на необходимость восстановления сектора Газа и заключения "серьезного" соглашения об обмене заложников на палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах.

Представитель катарского МИД 2 февраля сообщил, что группировка ХАМАС дала предварительное согласие на второе перемирие с Израилем в секторе Газа и на обмен заложниками и заключенными.