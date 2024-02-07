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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Швеция прекратит расследование подрыва "Северных потоков"

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Шведские власти закрывают расследование подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" в 2022 году, сообщили в среду в прокуратуре Швеции.

"Шведские следователи после установления и подтверждения обстоятельств случившегося пришли к выводам, что больше нет никаких причин продолжать предварительное расследование, потому что инцидент не подпадает под юрисдикцию судебных органов Швеции", - говорится в заявлении ведомства.

Согласно документу, основной целью предварительного расследования было определить, были ли причастны подданные Швеции к подрыву и использовалась ли шведская территория для этого диверсионного акта, что могло бы поставить под угрозу безопасность и интересы страны. В итоге следователи пришли к отрицательным выводам в отношении обоих этих вопросов.

При этом в прокуратуре заверили, что расследование шло систематическим и комплексным образом, включало в себя в том числе изучение ситуации с морским движением в момент инцидента, обследование места преступления, ряд допросов, сотрудничество с другими органами власти Швеции, с разными странами, особенно с ФРГ и Данией.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток "Северного потока" и одной "Северного потока 2" – близ датского острова Борнхольм. В РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Спецслужбы Швеции пришли к выводу, что инцидент на газопроводах является диверсией. Дания и ФРГ продолжают расследование по факту взрывов.

Швеция Северный поток Северный поток 2
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