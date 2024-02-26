Кремль "абсолютно изумлен" завершением датского расследования по "Северному потоку"

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле изумлены абсурдностью ситуации с датским расследованием взрывов на "Северном потоке", заявил пресс-секретарь премьер РФ Дмитрий Песков.

В понедельник в ходе общения с журналистами Пескова попросили прокомментировать итоги работы датской полиции, которая после расследования пришла к выводу о том, что взрывы стали результатом диверсии, но расследование решено завершить, заявив, что достаточных оснований для возбуждения уголовного дела нет.

"Безусловно, ситуация близка к абсурдной. С одной стороны, есть признание того, что имела место преднамеренная диверсия, а с другой - никакого продвижения дальше", - ответил Песков.

По его словам, "учитывая все разные информационные сливы, целый набор фактов, которые стал известен в ходе этого расследования, очевидно, что все достаточно понятно: в ходе этого расследования стали, что называется, "выходить на своих ближайших союзников".

"На начальных этапах этого расследования мы неоднократно обращались к датчанам, запрашивая информацию о произошедшем, нам было отказано. Мы не могли принимать участие в каких-то следственных действиях, не можем мы получать информацию какую-то и сейчас", - напомнил Песков.

"Но ситуация в данном случае настолько очевидна, что можно только выразить абсолютнейшее изумление и ничего другого, - заявил он.

У Пескова уточнили, планируется ли установить по поводу расследования контакты с Германией. Журналисты напомнили, что ранее в юрисдикцию этой страны дело по взрывам было передано еще одной страной, проводившей расследование: Швецией.

Песков заявил, что Россия, безусловно, будет наблюдать за ситуацией и использовать возможности получать информацию.

"Но пока достаточно парадоксальная ситуация", - сказал Песков.

Датская газета Politi ранее сообщила, что полиция Копенгагена закрывает расследование об обстоятельствах подрыва газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в виду отсутствия оснований для возбуждения уголовного дела. Расследование проводилось датской полицией совместно со службой безопасности и разведки Дании.

"По итогам расследования власти пришли к выводам, что имел место преднамеренный саботаж газопроводов. Однако, по результатам расследования достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в Дании нет", - пишет издание.

Ранее в феврале аналогичное расследование закрыла и Швеция. Там следователи также пришли к выводу, что больше нет причин продолжать предварительное расследование и что инцидент не подпадает под юрисдикцию судебных органов страны.

В сентябре 2022 года на дне Балтийского моря произошла разгерметизация двух ниток газопровода "Северный поток-1" и одной – "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм. Спецслужбы Швеции пришли к выводу, что это была диверсия. Швеция, Дания и Германия по отдельности взялись расследовать случившееся.

В РФ возбудили уголовное дело по статье об акте международного терроризма.