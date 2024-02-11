На выборах президента Финляндии после подсчета более 93% голосов побеждает Стубб

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В Финляндии в воскресенье завершились выборы президента.

По итогам подсчета 93,9% голосов, поданных в ходе второго тура голосования, главой государства избран бывший премьер-министр, член правоцентристской Национальной коалиционной партии Александр Стубб (Aleksander Stubb).

За него проголосовали 51,4% избирателей, за его соперника бывшего министра иностранных дел Пекку Хаависто (Pekka Haavisto) - 48,6%. Всего в выборной кампании принимали участие 9 кандидатов.

После подсчета более 99,3% голосов по-прежнему лидирует Стубб (51,7%), у Хаависто 48,3%.

Хаависто уже поздравил Стубба с победой: "Порздравляю с избранием тринадцатым президентом Финляндии".

Согласно законодательству, президент избирается на 6 лет не более чем на два срока подряд. Стубб станет тринадцатым по счету главой государства. Он вступит в должность 1 марта.

Стубб родился 1 апреля 1968 года. Воспитывался в финско-шведской семье, владеет также английским, немецким языками. Владеет ученой степенью доктора философии. Член правоцентристской Национальной коалиционной партии.

Занимал ряд министерских постов в правительствах страны. После назначения главой МИД в 2008 году проявил себя активным сторонником НАТО. В 2014-2015 годах возглавлял кабмин. В 2017 году заявил, что навсегда уходит из политики. После этого был занят в банковской сфере, до последнего времени работал профессором в университете ЕС во Флоренции, Италия.

В 2023 году Стубб неожиданно для многих заявил о претензиях на пост главы государства.

Финляндия выбирает нового президента в первый раз после вступления в НАТО в апреле 2023 года. В отличие от глав государств многих других стран Запада, президент играет важную роль в выработке и реализации внешней политики. Он представляет страну в НАТО и возглавляет Силы обороны Финляндии.

В ходе предвыборной кампании Стубб проявил себя как активный сторонник евроатлантического и антироссийского курса. Выказывался против членства РФ в Совете безопасности ООН, за отказ от полноценных дипломатических и политических отношений с восточным соседом до тех пор, пока российские войска находятся на Украине. Поддерживал конфискацию замороженных российских активов и их использование для помощи Киеву.

Стубб поддерживает возможное изменение Закона о ядерной энергии и разрешение транзита ядерного оружия по территории страны. Действующий закон запрещает импорт, производство, хранение и подрыв ядерных взрывчатых веществ.

"Наша работа также заключается в том, чтобы использовать инструменты мира. Лично я склоняюсь к тому, чтобы внести поправки в Закон об атомной энергии, которые в затруднительном положении учитывали бы тот факт, что ядерное оружие может перевозиться по территории Финляндии. Это также стало бы сигналом для Путина", - сказал Стубб.

Президент Владимир Путин в связи со вступлением Финляндии в НАТО заявил, что ее отказ от традиционной политики нейтралитета и вступление страны в альянс являются ошибкой, так как никаких угроз безопасности Хельсинки не существует.