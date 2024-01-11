Граница Финляндии с РФ останется закрытой до 11 февраля

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Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Правительство Финляндии продлило ограничения на пересечение границы с Россией еще на один месяц.

"Правительство решило сохранить ограничения на пассажирские перевозки на восточной границе до 11 февраля", - сообщила глава финского МВД Мари Рантанен на пресс-конференции в четверг.

Она объяснила принятое решение тем, что "национальная безопасность является критически важным вопросом для Финляндии", и что сохраняется угроза "гибридных атак". По ее словам, решение об ограничениях может быть отменено или изменено, если в нем больше не будет необходимости.

Рантанен отметила, что продолжит деятельность только пограничная станция Вайниккала, предназначенная для грузового железнодорожного сообщения между Финляндией и Россией.

В ноябре правительство Финляндии приняло решение о закрытии всех восьми пассажирских переходов на восточной границе, мотивируя это массовым пропуском к финской границе мигрантов из третьих стран. 14 декабря были открыты погранпереходы Ваалимаа и Ниирала, но в тот же день было принято решение вновь закрыть их на один месяц.