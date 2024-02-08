Спецслужбы Израиля и ПНА обсудили снижение напряженности на Западном берегу Иордана

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Руководители служб безопасности Израиля и члены Палестинской национальной администрации (ПНА) обсудили меры по нормализации ситуации на Западном берегу реки Иордан в преддверии начала священного для мусульман месяца Рамадан (в марте), сообщает The Times of Israel.

Негласная встреча прошла в Тель-Авиве 6 февраля, рассказали изданию израильский источник и информированный высокопоставленный дипломат. По информации газеты, во встрече приняли участие глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби, руководитель Службы общей безопасности ("Шин-Бет") Ронен Бар, глава координатора действий правительства Израиля на территориях (COGAT) Гассан Алиан, а со стороны ПНА - глава Службы общей разведки Палестины Маджид Фарадж и министр по гражданским делам Палестины Хусейн аль-Шейх.

Они обсуждали экономический кризис на Западном берегу Иордана, который усугубило блокирование Израилем налоговых поступлений, собираемых для ПНА, а также усугубили запрет после 7 октября 2023 года для 150 тысяч палестинцев возвращаться в Израиль и израильские поселения на работу, временный запрет для арабских граждан Израиля въезжать в города ПНА, развертывание многочисленных КПП на Западном берегу.

Израильские представители пообещали сократить количество КПП и рейдов на Западном берегу, разрешить части работников в возрасте старше 45 лет вернуться на работу в Израиль и вновь пускать израильских арабов в некоторые палестинские города. Израильские участники переговоров выразили надежду, что правительство Израиля одобрит предложенные меры, а также пообещали, что Израиль проявит гибкость по проблеме налогов для ПНА.

The Times of Israel напоминает, что израильские власти удерживают $75 млн собранных для Рамаллы налогов: это соответствует примерно той сумме, которую ПНА обычно платили служащим в секторе Газе, и составляло четверть месячного объема средств, поступавших в анклав до событий 7 октября 2023 года.

В январе Израиль одобрил план, согласно которому средства для Газы будут пересылать в Норвегию в трастовый фонд. После разрешения министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича деньги смогут поступить ПНА. Тем не менее, ПНА будет по-прежнему запрещено выплачивать деньги служащим в Газе. Кроме того, Осло пока официально не приняло данное предложение.