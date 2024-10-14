Руководитель израильской "Шин-Бет" тайно встретился в Каире с главой египетской разведки для переговоров о Газе

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Руководитель службы общей безопасности Израиля ("Шин-Бет") Ронен Бар в воскресенье тайно посетил Каир, где встретился с главой египетской разведки Аббасом Камелем, сообщает портал Walla!

По данным осведомленного источника портала, Бар и Камель искали пути возобновления переговоров по освобождению заложников, захваченных ХАМАС 7 октября 2023 года.

Сообщается, что они также обсудили, как решить текущие проблемы, связанные с Филадельфийским коридором и контрольно-пропускным пунктом Рафах.

Журналист портала Axios Барак Равид сообщил в социальных сетях, что Бар и Камель обсудили зашедшие в тупик переговоры по соглашению об освобождении заложников и прекращении огня, но не достигли никаких результатов.

Это был первый визит Бара в Каир с 22 августа.